Sistema aeroportuale toscano, incontro sindacati-Regione

Il giorno 14 aprile 2021 si è tenuto un incontro, in modalità digitale, con la regione Toscana convocato dall'Assessora al Lavoro Alessandra Nardini per discutere delle questioni aeroportuali in generale ed in particolare legate all'emergenza che stiamo vivendo nel settore come la vendita dell’Handling della Toscana Aeroporti.

All'incontro hanno partecipato anche l'Assessore ai Trasporti Baccelli e l'Assessore allo Sviluppo Economico Marras, essendo coinvolti anche i loro assessorati nelle problematiche da noi sollevate. Come sindacato abbiamo evidenziato le criticità che sta affrontando il settore del trasporto aereo, mettendo l’accento sulla crisi causata dalla pandemia che, di fatto, ha azzerato completamente il trasporto, il turismo e tutto quello che si muove intorno al sistema aeroportuale. Abbiamo chiesto alla Regione appositi aiuti dedicati a tutto il settore ed al suo indotto.

Abbiamo lanciato l’idea di creare un tavolo di lavoro, che a fronte del censimento di tutte le lavorazioni specifiche e delle professionalità possedute dalle maestranze, per istituire un piano di formazione, attingendo dalle risorse economiche sia dal fondo nazionale che da quello regionale, per mettere i lavoratori in aula e coinvolgerli e tenerli formati. Questo permetterà che quando la ripresa partirà di essere pronti a rispondere alla domanda del lavoro. Su questo tema, l’assessora Nardini ha recepito questa opportunità e verificherà la possibilità di procedere in questa direzione, inoltre ha dato disponibilità a fare un focus sugli appalti che per primi rischiano di subire la scellerata scelta della vendita dell’Handling.

A proposito della vendita dell'Handling, come sindacato ci siamo particolarmente soffermati sulla questione Toscana Aeroporti annunciata poche settimane fa dall'amministratore delegato di TA. , su questo tema abbiamo colto la disponibilità dell'assessora al lavoro ad aprire nell'immediato un confronto specifico con Toscana Aeroporti coinvolgendo anche il sindacato per ricercare delle soluzioni , fare chiarezza e mettere in sicurezza i lavoratori.

Come sindacato abbiamo ribadito la nostra perplessità rispetto all'erogazione di contributi stanziati dalla regione Toscana a Toscana Aeroporti, e nello stesso tempo abbiamo chiesto invece di rafforzare la presenza pubblica nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti per condizionare le scelte strategiche che, secondo noi devono andare verso lo sviluppo del territorio ma soprattutto a vantaggio della buona occupazione dando ai lavoratori certezze e prospettive di futuro.

In merito al fatto che l'azienda afferma di voler comunque procedere alla vendita del settore Handling, questa operazione che vede la nostra netta contrarietà ribadita fortemente da tutte le sigle sindacali presenti, abbiamo fatto presente che non accetteremo mediazioni al ribasso. Il nostro obiettivo è quello di garantire i lavoratori sia sul piano salariale che occupazionale e metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per arrivare ad una soluzione positiva per i lavoratori. Ora è il tempo che la politica faccia la sua parte.

Vi informeremo non appena verrà convocato il prossimo incontro presso la Regione, intanto continua la vertenza che ci vedrà in prefettura il giorno 16 aprile.

FILT CGIL - FIT CISL – UILT - UGL

Segreterie Regionali Toscana