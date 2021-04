Sport, un milione di euro per le società fiorentine

Oltre un milione euro di euro in arrivo alle società sportive di base fiorentine che gesticono gli impianti comunali. Nelle prossime settimane l'amministraziome comunale erogherà i dieci dodicesimi del corrispettivo previsto per il 2021. “A breve le società riceveranno una comunicazione e potranno presentare fattura - ha spiegato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - si tratta di uno sforzo non indifferente per il Comune. Un impegno che, appunto, poteva essere difficile da confermare ma che ho fortemente voluto mantenere come sostegno per queste realtà, fondamentali per tutto il territorio.

A novembre erano già stati anticipati i due dodicesimi e stanziato un apposito contributo sanificazioni. A tutto questo si aggiunge la prossima definizione dell’allungamento della concessione, come previsto dalla legge.

"Questi ormai 13 mesi di pandemia - ha aggiunto Guccione - hanno creato notevoli disagi alle società che sono state costrette a sospendere del tutto o in parte la propria attività con danni di vario genere, non ultimo dal punto di vista economico. Per questa ragione, con un’azione coordinata con altri assessorati, i Quartieri e l’ufficio sport, in questo anno abbiamo messo in atto una serie di misure a sostegno dell’attività che tutti ci auguriamo possa riprendere al più presto, nella massima sicurezza".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa