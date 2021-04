Vaccini, Bezzini in commissione Sanità. Il presidente Sostegni: "Notizie confortanti sulla tabella di marcia"

«La tabella di marcia fissata per la vaccinazione degli over 80 sarà rispettata e da domani, com’è noto, si potrà avere a disposizione un canale aggiuntivo, con la possibilità di prenotare sul portale della Regione per coloro che ancora non sono stati contattati dal medico di famiglia». Lo dice Enrico Sostegni (Pd), presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, al termine della settimanale audizione dell’assessore alla salute Simone Bezzini. «Si tratta di circa 25mila dosi del vaccino Pfizer – prosegue Sostegni – che serviranno per accelerare ulteriormente e raggiungere l’obiettivo della copertura totale con la prima dose. I tecnici che abbiamo ascoltato oggi in commissione assieme all’assessore Bezzini hanno garantito che il numero di vaccini a disposizione sarà sufficiente per coprire tutte le persone non ancora chiamate. Nel quadro della situazione tracciato è emerso che la criticità principale è ancora rappresentata dalla scarsità delle dosi ma nonostante ciò la Toscana sta procedendo secondo i tempi fissati. L’altra criticità, in gran parte connessa sempre alla scarsità delle dosi, riguarda gli “estremamente fragili”, per i quali occorrerà velocizzare e in questo senso c’è la prospettiva concreta di poter utilizzare presto anche Pfizer. Mi sembra – conclude il presidente della commissione Sanità – che si stia procedendo sulla strada giusta».