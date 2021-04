Vaccini per ultraottantenni, prenotazioni autonome in Toscana

Da domani venerdì 16 aprile le persone con più di 80 anni che non sono state ancora contattate dal medico di famiglia possono prenotare il vaccino su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it

Chi avesse difficoltà a prenotarsi sul portale può telefonare al numero verde 800 11 77 44 attivo, da domani, tutti i giorni dalle ore 9 alle 17.

Ne dà notizia il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social. La novità, oltre alle prenotazioni per gli anziani, riguarda il numero verde attivo per chi non è in grado di poter fissare tramite internet.