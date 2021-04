Empoli nella WNBA grazie a Florencia Chagas

Questa notte c’è stato il draft WNBA, il campionato professionistico americano femminile e per la Scotti è arrivata una splendida notizia. Florencia Chagas è stata scelta al terzo giro da Indiana e quindi il nome di Empoli è comparso nella lista delle scelte del campionato più importante del mondo. La diciannovenne italo-argentina è infatti da questa stagione nell'Use Rosa, dove è arrivata in prestito da Schio, e ha dato il suo, importante contributo alla splendida stagione delle ragazze di coach Alessio Cioni. In estate anche Kamiah Smalls, altra giocatrice biancorossa, aveva giocato in quel campionato con la maglia di Connecticut ed ora tocca a Chagas.

"E' una notizia che naturalmente ci fa piacere e ci lusinga - commenta coach Alessio Cioni - arriva dopo un campionato importante e costituisce un premio prima di tutto per lei che sa di avere ancora ampi margini di miglioramento e sta lavorando bene ma anche per il gruppo e per la nostra società. Flo è un prestito da Schio e credo sia sotto gli occhi di tutti che a Empoli si può venire per lavorare bene, migliorare e crescere come ha fatto lei. Spero che anche in futuro possano esserci simili situazioni e la nostra società essere vista come un'opportunità".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa