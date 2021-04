Ci saranno chiusure di carreggiate per lavori lungo la Fi-Pi-Li. È prevista la chiusura del tratto tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare dalle 22 di lunedì 19 aprile alle 6 di martedì 20 e del tratto tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Ovest in direzione Mare dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21.