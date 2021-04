Half Marathon Firenze, i risultati della virtual run

Sono stati 258 gli iscritti all’Half Marathon Firenze disputata in versione virtual run nelle giornate del 10 e dell’11 aprile; all’appello hanno risposto da tutta Italia e da vari stati esteri: Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Francia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca e perfino dalla Florida. I numeri fanno ben sperare in attesa di tornare a correre in presenza il prossimo 31 ottobre per le vie del capoluogo toscano. A tagliare il traguardo seppur simbolico della manifestazione 173 atleti.

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti – comitato di Firenze, organizzatrice della manifestazione, aveva lanciato questa formula per consentire a tutti di partecipare all’evento sportivo, seppure a distanza. I runners hanno gareggiato in circuiti cittadini, nel rispetto della normativa antiCovid, alcuni hanno invece preferito percorsi in montagna o in campagna. Tutti hanno inviato la foto del loro Gps con i dati della corsa e un selfie, così come previsto da regolamento.

“Abbiamo lanciato un’edizione virtuale per consentire ai runner di allenarsi in vista dell’edizione straordinaria del 31 ottobre e al tempo stesso per rimarcare la data del mese di aprile in cui abitualmente si corre la manifestazione – sottolinea il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini – Abbiamo già segnato in agenda il 10 aprile 2022 per l’edizione dell’anno prossimo. Ringrazio tutti quelli che hanno aderito all’iniziativa”.

CLASSIFICA GENERALE MASCHI

1. BRUNO PAOLO 1h25:08 - Atletica Sestini Fiamme Verdi Arezzo 2. MENICHINI MICHELE 1h25:31 - Maiano 3. COSTAGLI STEFANO 1h26:20 CLASSIFICA GENERALE FEMMINE 1. CUCCHI CINZIA 1h33:59 - ASD Castelraider 2. BOZZONE NADIA 1h37:09 3. MARINI CATERINA 1h37:14 - G.S. Il Fiorino

CLASSIFICA SOCIETA’ (prime 5 classificate) Polisportiva Ellera ASD - 28 Polisportiva Oltrarno - 18 G.S. Il Fiorino - 17 U.S. Nave ASD - 9 ASD Luivan Settignano – 7

La Uisp Firenze con l’occasione ringrazia anche i runner iscritti ad altre corse svolte in presenza nelle date della HMF virtual run e che hanno comunque voluto condividere il loro sorriso e il loro risultato:

in quanto impegnati in altra competizione, il loro tempo non è stato logicamente inserito in classifica ma la loro vicinanza in un momento così difficile ha una forte valenza simbolica.

L’appuntamento per l’Half Marathon Firenze per le vie e le piazze della città gigliata resta fissato per il 31 ottobre. Confermati gli sponsor HOKA ONE ONE E ERREÀ che Uisp ringrazia per aver condiviso la scelta e rinnovato la loro fiducia.

Per informazioni: info@halfmarathonfirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa