Parte il mercato domenicale a Ponte di Serravalle: "Occasione per ambulanti e cittadini"

Il mercato arriva anche a Ponte di Serravalle. La giunta comunale, nel portare avanti politiche di miglioramento del tessuto economico-sociale del territorio, ha infatti approvato l’istituzione di un mercato domenicale sperimentale nella frazione di Ponte di Serravalle nell’area verde in piazza Magrini, da svolgersi la terza domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 con orario dalle 8 alle 18. A causa delle restrizioni dettate dalla zona rossa la prima edizione in programma a marzo non si è potuta svolgere, per cui la data inaugurale sarà, di fatto, quella di domenica 18 aprile con orario sempre dalle 8 alle 18.

"Un mercato che abbiamo pensato di istituire - spiega l'assessore ai mercati, Benedetta Vettori - sia per dare una mano alla categoria degli ambulanti fortemente penalizzata da questa pandemia e sia per valorizzare la frazione di Ponte di Serravalle dove c'è una bella comunità composta da persone molto unite e affiatate tra loro che colgono sempre ogni occasione per valorizzare tutto quello che viene fatto sul territorio. La volontà dell'Amministrazione e mia come assessore alle fiere e mercati è quella di sfruttare al massimo tutte le aree possibili per creare occasioni di lavoro sia per i commercianti che per gli ambulanti e aiutare le frazioni del nostro territorio".

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese