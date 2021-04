Rifiuti nei cantieri della 429, Mazzantini (Pd): "Si faccia presto per chiarire fatti, evitare gogne mediatiche"

“Con riferimento alla indagine della DDA di Firenze che ipotizza un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali ed in particolare per l’utilizzo di materiali di recupero per la realizzazione della strada Regionale 429 che attraversa l’Empolese Valdelsa, provenienti da impianti e da ditte implicate nella suddetta indagine, si devono ringraziare tutte le donne e gli uomini della giustizia e delle forze dell’ordine che portano avanti l’attività delicata e caparbia di contrasto alla criminalità organizzata, silente ma sempre più presente anche nei nostri territori attraverso infiltrazioni malavitose.

Auspichiamo che si arrivi presto a chiarire fatti e responsabilità, evitando gogne mediatiche e ricordando la presunzione di innocenza che è dovuta ad ogni indagato”.

Così Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, sulla inchiesta della magistratura sullo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività delle concerie.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa