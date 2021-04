Tamponi in ritardo, la risposta dell'Asl a Empoli in Azione

Relativamente all’articolo uscito nei giorni scorsi “Ritardi nelle risposte dei tamponi, Empoli in Azione chiede indicazioni precise dall’Asl” l’Azienda sanitaria precisa che da più di un anno il personale è impegnato quotidianamente per prendere in carico le richieste da parte dei cittadini e fornire in tempi adeguati le dovute risposte.

In particolare sul tracciamento dei casi e dei contatti stretti, la centrale di Firenze, come Asl Toscana centro, ha raggiunto già da tempo la percentuale del 100% confermata dai dati regionali. Nell’ultima settimana (dal 5 al 14 aprile) si registrano 6483 pratiche aperte riferite a casi (positivi covid), 6325 sono gli attestati di fine isolamento rilasciati, 12526 contatti stretti tracciati.

Occorre inoltre ricordare che l’Azienda, da tempo, ha avviato numerose iniziative in sinergia con la Regione Toscana, per informare i cittadini su come affrontare le molteplici problematiche inerenti la pandemia.

Nel sito aziendale www.uslcentro.toscana.it è stata creata una sezione dedicata “Info Covid-19” in cui è possibile trovare tutte le informazioni, dalla prenotazione del tampone, la consultazione del referto, le misure da adottare per isolamento o la quarantena, alle vaccinazioni.

E’ attivo inoltre un Numero regionale 055.9077777, tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 17 per informazioni, orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul Covid-19, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Oltre ad una pagina web sul Sito Regione Toscana Coronavirus -Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Le stesse puntuali informazioni che scaturiscono dall’attenta lettura delle disposizioni nazionali e regionali in materia di Covid, vengono fornite a tutto il personale aziendale che a vari livelli è coinvolto nell’emergenza Covid.

Fonte: Asl Toscana Centro