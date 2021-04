Zona arancione, a Montelupo sabato pomeriggio mercato per tutti gli ambulanti

Il sabato a Montelupo è giorno di mercato. In base a quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Giunta Regionale è previsto un passaggio da zona rossa ad arancione dell’Empolese Valdelsa a partire dalle ore 14.00 del 17 aprile.

L’amministrazione comunale per offrire a tutti gli ambulanti la possibilità di effettuare comunque l’attività di vendita, anche in relazione alle diverse settimane in cui sono stati fermi ha deciso di prorogare, in via eccezionale, la durata del mercato fino alle 19.00.

Così i banchi delle categorie merceologiche che sono consentite anche in zona rossa potranno aprire alle ore 7.00 come di consueto, alle ore 14.00 potranno aggiungersi anche tutti gli altri.

«Il quadro è ancora incerto, pertanto non è sempre semplice capire quale sia la decisione migliore da prendere – afferma l’assessore al commercio, Simone Focardi – ma considerata la situazione critica che stanno attraversando molte attività commerciali ci è sembrato giusto prolungare l’orario del mercato. Credo che anche tutti gli altri negozi potranno trarne un beneficio, perché sicuramente il mercato porta un maggiore movimento di persone, sempre nel rispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa