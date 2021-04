Zona arancione, sabato a Scandicci riaprono negozi e mercato al completo

Dalle 14 di sabato 17 aprile 2021, con il passaggio dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze in zona arancione, riaprono i negozi assieme al mercato settimanale non alimentare in piazza Togliatti (i banchi alimentari sono aperti anche in zona rossa). Per consentire il regolare montaggio dei banchi nelle prime ore del pomeriggio, in piazza Togliatti è in vigore il divieto di sosta dalle 7,30 della mattina.

L’organizzazione del mercato in sicurezza fin dal primo passaggio in zona arancione è possibile grazie all’organizzazione dell’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Scandicci e al lavoro del Comando di Polizia Municipale. Si ricorda a tutti i cittadini che è vietato creare assembramenti di persone ed è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa