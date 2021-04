Arriva un nuovo servizio per i cittadini di Pescia: la Bottega della Salute per la prenotazione dei vaccini e altro

“Da lunedì parte questo servizio che offriamo come amministrazione comunale insieme all’Anci e alla regione Toscana, per rendere più semplice la prenotazione dei vaccini e degli altri servizi sanitari – dice l’assessore Fiorella Grossi- a disposizione di tutti, gratuitamente. Un aiuto importante in questa fase in cui c’è bisogno, da parte delle persone, di interagire con le strutture sanitarie con strumenti e modalità non semplici per tutti. La comunicazione avviene tramite posta elettronica e numero telefonico, con l’ulteriore possibilità, per chi non riuscisse a completare l’operazione, di fissare un appuntamento per avere ulteriori informazioni e risolvere i problemi”.