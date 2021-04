Cimiteri, Fratelli d'Italia-Cdx per Empoli: "Scarsa manutenzione e incuria"

Molti cittadini ci hanno segnalato un progressivo peggioramento della qualità gestionale dei servizi cimiteriali evidenziando in particolare una scarsa manutenzione ordinaria. In merito alla problematica evidenziata, in particolare si lamenta anche una gestione ordinaria del tutto insoddisfacente e una scarsa manutenzione delle aree cimiteriali del Comune. Molte sono le lapidi abbandonate a loro stesse e fagocitate dal verde, come molti sono gli interventi necessari alle strutture cimiteriali ed ai porticati lasciati all'incuria ed al degrado. La cura di questi spazi è un elemento di civiltà, di memoria, di tutela e di "pietas" - affermano Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese, consiglieri di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli.

Non solo, con la stagione primaverile vi è stata una crescita esplosiva del verde, già oggetto di incuria, sovrastando le lapidi nei cimiteri comunali soprattutto a Santa Maria ed in quello centrale di Sant'Andrea. Per questo motivo sembra evidente che l'Amministrazione Barnini non abbia previsto alcun sfalcio di erba, da qui la richiesta del nostro gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per sollecitare con un'interrogazione una programmazione immediata delle riparazioni di urgenza e lo sfalcio dell'erba incolta presente sulle varie lapidi, in particolar modo nei cimiteri di Santa Maria e di Sant’Andrea.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli