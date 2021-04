Fine lavori al Casotto dell'osservatorio del Padule di Fucecchio

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria all’Osservatorio Ornitologico Casotto Biagiotti situato nel territorio del Comune di Ponte Buggianese in località Le Morette per un importo di 6mila euro.

Il lavoro compiuto dall’Amministrazione Comunale è il primo passo di una nuova gestione degli immobili da parte dei Comuni a seguito della convenzione sottoscritta tra gli Enti Pubblici rivieraschi e la Regione Toscana.

Grazie al contributo economico da parte della Regione Toscana sull’annualità 2020, abbiamo proceduto con la realizzazione di una nuova passerella in legno e sopraelevata per raggiungere la quota di accesso al fabbricato, che precedentemente era stata interdetta all’utilizzo causa sia il degrado presente, ma soprattutto per la precedente rottura di alcuni assi di legno che l’avevano resa in condizioni precarie.

“E’ un importante lavoro – commenta il Sindaco Nicola Tesi – questo è il primo passo di una nuova gestione dei beni del cratere palustre, abbiamo già inviato alla Regione Toscana assessorato all’ambiente la relazione dettagliata con il programma delle attività 2021, ivi compresa la richiesta di ulteriori risorse per il miglioramento funzionale dello stesso oltre ad una serie di risorse per progetti di educazione, promozione e valorizzazione ambientale da realizzare all’interno dell’IC Don Milani del nostro territorio.”

Fonte: Comune di Ponte Buggianese