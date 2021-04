Furto di reliquie nella chiesa della Sacra famiglia dei Salesiani a Firenze

Furto in chiesa a Firenze. I ladri si sono introdotti nella chiesa della Sacra famiglia dei Salesiani a Firenze, in via Gioberti, portando via alcune reliquie. Da quanto ricostruito i ladri avrebbero usato un grande candeliere per infrangere le nicchie contenenti varie reliquie di santi, poi ne hanno trafugate alcune. Il parroco di è accorto del colpo poco dopo le 14 di ieri: entrando in chiesa ha notato il candelabro fuori posto e ha scoperto che le nicchie delle reliquie erano state spaccate. La polziia sta indagando sull'accaduto.