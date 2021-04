Il territorio di Leonardo dell'IC di Vinci selezionati per Piano Nazionale della Scuola Digitale

L’Istituto Comprensivo Vinci raccoglie la sfida di adeguare la propria offerta formativa alle profonde trasformazioni in atto nella società, in linea con le nuove competenze e abilità richieste per l’educazione del XXI secolo.

La scuola infatti, attraverso un progetto che si inserisce nel Piano Nazionale della Scuola Digitale, si confronta con la robotica, l’intelligenza artificiale, le reti neurali e le neuroscienze. Si offrono agli alunni momenti di crescita attraverso un uso consapevole e proficuo dei materiali multimediali, ormai sempre più necessari alla nuova didattica.

Il progetto è stato sviluppato dalle classi quarte della scuola primaria di Vinci e dalle classi terze della secondaria di primo grado.

I bambini delle quarte hanno ideato e realizzato, attraverso lavori di gruppo, il viaggio di un robot-ozobot alla scoperta delle sei emozioni fondamentali.

I ragazzi delle terze medie hanno utilizzato invece risorse digitali per produrre elaborati e prodotti informatici interattivi e divertenti riguardanti il territorio di Vinci e la vita di Leonardo da Vinci.

Gli alunni sono seguiti dagli insegnanti Katia Maurizi, Floriana Montalto, Carlotta Campigli, Elena Voli, Miriam Pastore e Francesco Cervasio che supporteranno i lavoro dei vari gruppi, favorendo un percorso didattico verticalizzato e integrato tra le varie classi e stimolando il ragionamento e l’originalità di questa ultima generazione di nativi digitali.

Il giorno 22 Aprile 2021 alle ore 11:00 in diretta live streaming, gli studenti saranno impegnati ad esporre il loro progetto per passare alla fase Regionale.