"La municipale si trasferisca in zona stazione": l'appello FdI a Pontedera

Spaccio alla luce del sole, risse cruente in pieno giorno e oggi l’ultimo episodio gravissimo: un’anziana è stata aggredita fuori da un supermercato da un giovane extracomunitario. Tutto questo è la dimostrazione che oramai il quartiere della stazione è in ostaggio di criminali e delinquenti.

La colpa è di chi in questi anni ha governato malamente Pontedera. Da Rossi a Marconcini, passando per Millozzi, fino a Franconi. Nessuno è intervenuto in maniera decisa per stroncare gli episodi di criminalità, e ristabilire la sicurezza. Gli atteggiamenti lassisti e tolleranti della sinistra portano a questi disastrosi risultati. Noi, invece, da sempre stiamo dalla parte dei cittadini che chiedono più sicurezza e tutela.

C’è bisogno subito di un’inversione di rotta, non più rinviabile. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione che preveda il trasferimento del comando della Polizia Municipale in Piazza Unità d'Italia (conosciuta anche come Piazza della Stazione), sfruttando i locali inutilizzati all’interno della stazione e nelle strutture limitrofe, predisponendo inoltre turni h24 su tutto il territorio in modo permanente. In modo da avere una presenza costante della Polizia Municipale, e di conseguenza più controllo del territorio anche nelle ore serali e notturne.

La mozione verrà discussa nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale, e allora capiremo veramente se alla sinistra pontederese il tema della sicurezza sta a cuore quanto a noi.

Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni e Franco Valleggi - FdI Pontedera