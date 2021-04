Le fragilità familiari e l'importanza dei caregiver nella diretta Facebook di SPI CGIL Firenze

“Famiglie e non autosufficienza”: sindacato e Terzo Settore a confronto per mettere in luce problemi, bisogni ma soprattutto strategie comuni in sostegno delle fragilità familiari con focus sul caregiver, una figura da riconoscere maggiormente.Alla presentazione dell’indagine promossa da SPI CGIL Firenze in programma lunedì 19 aprile alle ore 15:00 sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/spicgilfirenze).

Alla diretta interverrà, insieme ad altri esponenti del Terzo Settore, Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze che dichiara: “Questa diretta è l’occasione per analizzare insieme le richieste dei caregiver familiari che assistono persone non autosufficienti, come le persone con SLA. La SLA, come dimostrano i dati, infatti, è una malattia che colpisce persone con in media 60 anni di età. Proprio per questo AISLA Firenze, che si è battuta, anche di recente per i caregiver, è lieta di partecipare e contribuire. Ringraziamo gli organizzatori e gli altri partecipanti”.

Fonte: Ufficio Stampa - AISLA Firenze