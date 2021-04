Ancora un intervento e ancora una sanzioni nel ristorante Tito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi, cofondatore del gruppo Ioapro contro le limitazioni anti Covid. Ieri sera le forze dell'ordine hanno trovato 38 persone a cena, che mangiavano e bevevano serviti ai tavoli, intorno alle ore 21. Sono stati apposti i sigilli al locale, che dovrà restare chiuso per cinque giorni, e multe per la proprietà e i clienti.