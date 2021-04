Zona Arancione, lunedì 19 aprile torna il mercato di Castelfranco in forma integrale

Con il passaggio del nostro Comune in zona arancione, oltre alle attività commerciali, anche il mercato settimanale di Castelfranco di Sotto si avvia alla riapertura integrale. Da lunedì 19 aprile 2021 il mercato cittadino tornerà in Piazza XX settembre con il consueto assetto.

Secondo le disposizioni delle ultime ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Toscana, il Comune di Castelfranco di Sotto ha deciso di ripristinare il mercato settimanale nella sua forma integrale applicando le necessarie misure di sicurezza per la tutela di venditori e clienti.

Non solo più banchi alimentari quindi. Da lunedì 19 aprile torna l’allestimento dei banchi di abbigliamento, calzature, tessuti e accessori.

“Una buona notizia per i commercianti che potranno tornare a lavorare e un modo per fare gli acquisti in sicurezza, all’aperto e nel rispetto delle regole anti-Covid”, ha commentato il sindaco Gabriele Toti.

Il Comune ricorda ai cittadini il divieto di parcheggio nella Piazza XX settembre per consentire l’allestimento dei banchi.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa