Abc U15, espugnato il parquet di Legnaia

L’Under 15 Eccellenza di Alessandro Mostardi espugna il parquet di Legnaia per 61-80.

E’ arrivato a Firenze il secondo acuto dell’Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi che sul parquet dell’Olimpia Legnaia si è imposta per 61-80 confermando il buon esordio di sette giorni fa contro Virtus Siena nonostante le importanti assenze.

Una partita in gran parte decisa nei primi due parziali quando, nonostante un attacco non molto fluido e poca circolazione di palla, l’intensità difensiva castellana ha indirizzato la sfida innescando buoni contropiedi che hanno dato il via all’allungo. Così, nella seconda parte, ai gialloblu è bastato amministrare il vantaggio accumulato.

Prossimo impegno domenica alle ore 11.30 per l’atteso big match casalingo contro la Mens Sana Siena.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 61-80

Parziali: 12-21, 28-47 (16-26), 44-63 (16-16), 61-80 (17-17)

Tabellino: Rosi 19, Ticciati 17, Merlini 19, Bartolini 4, Lilli 13. Vefa, Bernardoni, Marchetti 7, Niccolini 1, Casadei, Leti. All. Mostardi. Ass. Corbinelli

Fonte: Abc Castelfiorentino