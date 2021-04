Ddl Zan anche per i disabili: ho querelato odiatori sul web

È neccessario subito il ddl Zan per tutelare anche le persone con disabilità.

È da un po' che non scrivo e torno a farlo per importanti ragioni. Ho notato che il governo in emergenza non ha prodotto soluzioni reali e gli ultimi restano sempre ultimi e, nel frattempo, ad alcune categorie viene concesso tutto.

Ora mi chiedo, per avere attenzione è neccessario che tutti i disabili toscani scendano in piazza violando le norme covid e una volta messo in piedi questo dissenso otterremo risultati concreti ed efficaci?

È necessario un equo e reale intervento dello stato per non acuire questo senso di amarezza e sfiducia. Vista la situazione generale e gli ospedali che continuano ad essere al collasso mi sarei almeno aspettata delle sanzioni per gli urlatori delle piazze o una ferma condanna da parte delle istituzioni. Molti, probabilmente, si sono già scordati la ridicola e patetica scena del presidente della Regione seduto con i ristoratori…

È questo tipo di atteggiamenti che incoraggia certi soggetti che vedono solo nel loro piccolo orticello e seminano odio. Per aver risposto ad un commento su un social media ho ricevuto anch'io dichiarazioni di odio e per questo ho deciso di querelare questi soggetti.

Eleonora De Martino