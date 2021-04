Montesport trionfa su Spezia, primo acuto fuori casa

Sabato 17 aprile 2021 alle ore 18:00 si è svolta a La Spezia presso il Pala Mariotti, il recupero della 7° giornata di campionato volley femminile, non disputata il 6 marzo scorso a causa del Covid 19, tra le squadre della Autorev Volley Spezia e la Corbinelli Montesport.

Le due compagini erano desiderose di fare bottino pieno per chiudere in bellezza la stagione agonistica: le padroni di casa della Autorev Volley Spezia erano alla disperata ricerca del primo successo stagionale mentre le ospiti della Corbinelli Montesport erano invece alla ricerca del primo acuto fuori casa.

Dopo 1 ora e 10 minuti di gioco, l'hanno spuntata le ospiti della Corbinelli Montesport che con una gara grintosa, generosa e determinata , hanno portato a casa l'intero bottino che equivale a chiudere la regular season con 10 punti all'attivo su 10 gare disputate.

Diciamo subito che il match è stato spesso in equilibrio; determinati per la Corbinelli Montesport gli attacchi portati a rete da Giulia Pietrelli , Rubina Calamai e Benedetta Dozi le ottime difese a muro di Sofia Mazzini ed Eleonora Mangini, la buona ricezione di Vittoria Vitrò e le precise geometrie disegnate dalla metronoma Caterina Alderighi.

Decisivi e determinanti i cambi apportati in corso d'opera da coach Cantini: la palleggiatrice Giulia Para al posto di Alderighi nel 3° e 4° set, l'inserimento delle attaccanti Chiara Checchi e Benedetta Mazzinghi per far rifiatare Dozi e Calamai.

Da segnalare l'esordio stagionale su un parquet di B2 della giovanissima attaccante Benedetta Mazzinghi, classe 2002, che ha disputato un ottimo 4° set contribuendo meritatamente, con i suoi attacchi, alla conquista dei 3 punti per la Corbinelli Montesport.

Tutto sommato un buon match giocato da entrambe le squadre che hanno salutato la regular season dopo aver disputato le 10 gare previste dalla 1° fase; per ambedue le compagini adesso un meritato ed anticipato periodo di vacanza in attesa che le proprie dirigenze si mettano al lavoro per costruire i roster per la prossima stagione agonistica.

Ma veniamo all' andamento dei 4 set:

1° set

La Corbinelli Montesport si schiera in campo con un sestetto inedito vista l'assenza preventivata dell'attaccante Irene Bellini.

Alderighi e Dozi in diagonale, Vitro' libero, attaccanti Pietrelli e Calamai, centrali Mazzini e Mangini.

In panchina, pronte a dare il proprio contributo in corso d'opera, Para, Checchi e Mazzinghi.

Ancora assenti la centrale Giulia Agnetta ed il libero Tiziana De Petro.

Pronti via ed il 1° parziale viaggia sul filo dell'equilibrio; si gioca punto a punto già dalle prime battute (6-6; 11-9).

Poi la partita si scalda e le ospiti della Corbinelli Montesport mettono il muso avanti a metà parziale con gli attacchi di Pietrelli, Dozi e Calamai portandosi avanti nel punteggio (18-19).

L'allungo vincente lo provocano le ripetute e vincenti difese a muro portate dalle nostre centrali che con un break di 6 a 0 chiudono il 1° set dopo 20 minuti di gioco con il risultato di 18 a 25

2° set

Stesso copione nel 2° set dove le due squadre si danno battaglia combattendo sotto rete punto a punto offrendo ai pochi presenti al Pala Mariotti, scambi di pregevole fattura.

Le ragazze spezzine con Tesconi, Lamperi e Leri cercano di mettere ripetutamente in difficoltà la retroguardia montespertolese ma la buona ricezione e difesa portate da Vitro' e Calamai, fanno si che il punteggio sia quasi sempre in equilibrio (8-8; 15-15).

Stavolta la fuga solitaria e la cavalcata vincente fino alla fine, spetta alle ragazze di casa che con caparbietà e determinazione si aggiudicano il secondo parziale dopo 22 minuti di gioco con il punteggio di 25 a 18

3° set

Parziale fotocopia dei precedenti; nessuna delle due squadre vuole mollare di un centimetro sotto rete e cosi' anche il terzo parziale viaggia in perfetta parità fino a metà parziale (5-5; 9-9; 10-13)

Poi da metà parziale è solo un monologo delle ragazze di coach Cantini.

La palleggiatrice Alderighi, reduce da un piccolo infortunio patito durante l'ultimo incontro contro Rinascita Bisonte Firenze, lascia il campo alla più fresca Giulia Para e le due attaccanti Checchi e Dozi si alternano nel ruolo di opposto.

Salgono in cattedra le attaccanti Pietrelli, Calamai e le due centrali Mazzini e Mangini e per le spezzine non c'è più scampo (13-19; 16-20; 18-23).

Gli ultimi due attacchi portati in diagonale da Giulia Pietrelli sanciscono la fine del 3° parziale con il risultato di 20 a 25 per la Corbinelli Montesport dopo 22 minuti di gioco

4° set

Coach Cantini decide di dare fiato a Benedetta Dozi nel ruolo di opposto facendo entrare sul parquet la giovanissima Benedetta Mazzinghi.

Anche nel 4° set assistiamo ad un battaglia punto a punto con piccole fughe in avanti dell'una o dell'altra formazione, sempre immediatamente ripresa dall'avversaria fino al 24 pari.

Sul 24 pari da segnalare purtroppo un infortunio al nostro capitano Rubina Calamai che, dopo aver difeso una palla sotto rete, lascia il campo per un problema al ginocchio; subentra cosi' al suo posto Benedetta Dozi.

Il 25 a 24 per la Corbinelli Montesport lo sigla un'incontenibile Benedetta Mazzinghi con un preciso attacco in diagonale; il punto decisivo, che equivale alla conquista dei 3 punti ed alla chiusura del match, lo sigla Benedetta Dozi con un attacco in parallela.

Dopo ben 27 minuti di gioco, l' Autorev Volley Spezia issa bandiera bianca della resa ; la Corbinelli Montesport chiude meritatamente la pratica spezzina con il punteggio di 24 a 26

Questo il commento alla gara del team manager Massimo Vitrò: "Stasera le nostre ragazze hanno fornito una buona prestazione con giocate di buona fattura. Sono contento per loro perchè finalmente si meritavano una vittoria fuori casa visto che quest'anno purtroppo, le cose non sono andate molto bene dal punto di vista di continuità di risultati.

Tutte hanno giocato da squadra aiutandosi nei momenti di difficoltà riuscendo così a chiudere in bellezza questa stagione travagliata.

Purtroppo la vittoria di stasera viene offuscata dall'infortunio patito dal nostro capitano Rubina Calamai; speriamo non sia niente di grave perchè l'infortunio è al ginocchio destro, quello operato diversi anni fa. Un grosso in bocca al lupo alla nostra Rubina con l'augurio di vederla in palestra già dalle prossime settimane.

Ai nostri tifosi un arrivederci a presto; la dirigenza, già dalle prossime settimane, sarà al lavoro per fornire a coach Cantini un roster di primissima qualità in previsione della prossima stagione agonistica"

AUTOREV VOLLEY SPEZIA - CORBINELLI MONTESPORT : 1 - 3

parziali : 18 - 25 in 20 minuti; 25 - 18 in 22 minuti; 20 - 25 in 22 minuti; 24 - 26 in 27 minuti

Totale durata set : 1 ora e 10 minuti

AUTOREV VOLLEY SPEZIA: ARCOLINI, LERI (K), GIANARDI, FUSANI, TORRINI, LAMPERI, TESCONI, CIAPPEI, PANCIROLI (L); ne LASU, ROLLA,

Allenatore: Sig. MARCO DAMIANI

CORBINELLI MONTESPORT : ALDERIGHI, CALAMAI (K), VITRO' (L), PIETRELLI, MAZZINI,MANGINI, DOZI, PARA, MAZZINGHI, CHECCHI

Allenatore: Sig. LUIGI CANTINI

Fonte: Montesport