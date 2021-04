Era residente a Lucca ma originaria della Romania la 32enne trovata priva di vita in un alloggio di Aosta. Si chiamava Elena Serban Radula ed è morta dopo una coltellata inferta in profondità alla gola. La polizia e la procura stanno indagando per omicidio, il bagno era stato trovato in bagno. A dare l'allarme il fratello della giovane, che non riusciva a rintracciare la trentenne.