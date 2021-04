Use espugna Oleggio, empolesi autoritari corrono verso la salvezza

Questa è pesante. La vittoria che l'Use Computer Gross centra sul campo di Oleggio per 56-82 non è solo la seconda consecutiva e la prima di coach Corbinelli lontano da Empoli, ma è soprattutto fondamentale nella corsa verso la salvezza.

Con una classifica cortissima, i due punti in un vero e proprio scontro diretto rappresentano infatti un passo importante ed arrivano dopo una gara che l'Use gioca con grande sicurezza ed autorità, partendo forte e poi controllando senza mai soffrire una partita che segna il ritorno al successo esterno quasi ad un mese esatto di distanza da quello colto a Rimini lo scorso 21 marzo.

Il tutto con la crescita di Ingrosso e la conferma di Crespi e Legnini, ancora una volta protagonisti. Insomma, i segnali buoni davvero non mancano anche se è importante stare con piedi per terra e continuare su questa strada.

Giacomelli appoggia i primi punti e Ingrosso replica prima dalla lunga e dopo con un gioco da 3 punti: 2-6. Sulla schiacciata di Crespi dopo palla recuperata, Oleggio chiama subito timeout sul 5-10 ma la mossa non produce effetto. Al ritorno in campo, infatti, la Computer Gross mura il canestro e segna con facilità grazie a Crespi, Villa Falaschi e Restelli: 5-19.

All'8' torna a canestro la squadra di casa ed al 10' siamo 9-24. Si riparte con la bomba di Legnini e con i ragazzi di Corbinelli sempre attenti ed avanti tanto che, ancora una volta, dopo uno 0-4 a firma Crespi-Sesoldi per il 14-33 al 4', Oleggio chiama ancora una sospensione.

Romano prova a svegliare i suoi con due triple ma Falaschi e Restelli tengono l'Use sempre in controllo: 21-39. Sul 25-39 è coach Corbinelli che ferma il gioco ed alla ripresa ecco la bomba di Ingrosso per il 25-42. Al riposo lungo siamo 26-44 ed alla ripresa c'è da contenere la prevedibile reazione della squadra di casa, cosa che Legnini fa subito appoggiando da sotto il 26-46: più 20. Villa commette il terzo fallo ed il solito Romano riavvicina i suoi sul 38-51 al 5'.

Legnini dall'angolo mette la bomba ma Villa subito dopo deve uscire dopo il quarto fallo. Di Restelli il 38-56 ed in questa fase nella quale Oleggio prova a rifarsi sotto, i biancorossi gestiscono bene le cose, segnano con Sesoldi la bomba del 44-63 ed al 30' siamo 46-65, con l'ultimo canestro grazie ad un appoggio morbido dell'ancora ottimo Crespi.

Sempre il pivot dalla lunetta battezza il parziale finale e poi sforna un assist al bacio ad Antonini per il 46-68. La tripla di Sesoldi del 48-71 a metà frazione è un altro passo in avanti verso la vittoria a cui prende parte anche il giovane Cerchiaro, in campo negli ultimi 4 minuti ed a segno con una bella tripla. Finisce 56-82 e mercoledì alle 18 si torna subto in campo al Pala Sammontana, avversario Omegna.

MAMY OLEGGIO MAGIC BASKET - USE COMPUTER GROSS 56-82

MAMY OLEGGIO MAGIC BASKET

Romano 17, Assui 2, Bertolani, Somaschini, Palestra, Negri 6, Pedrazzani, Pilotti 6, Giacomelli 6, Seck 8, Ielmini 4, De Ros 7. All. Pastorello

USE COMPUTER GROSS

Ingrosso 12, Falachi 8, Legnini 12, Villa 8, Cerchiaro 3, restelli 9, antonini 3, Vanin 4, Crespi 13, Sesoldi 10. All. Corbinelli (ass. Valentino)

Arbitri: Rodia di Avellino e Fiore di Casal Velino

Parziali: 9-24, 26-44 (17-20), 46-65 (20-21), 56-82 (10-17)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_36/ita3_a/x2021

Fonte: Use Basket Empoli