Arrivano 11 nuovi assunti al Comune di pisa, il saluto di Conti e Bonanno

Hanno preso servizio questa mattina 11 nuovi istruttori amministrativi assunti dal concorso bandito dal Comune di Pisa nella primavera 2020 che aveva visto la partecipazione di oltre quattromila candidati. Si tratta di 6 donne e 5 uomini. Nuovi ingressi che si sommano ai 38 neo dipendenti assunti il 30 dicembre scorso. Scorrendo dalla stessa graduatoria altri 6 istruttori amministrativi categoria C entreranno in servizio tra il 26 aprile e il 3 maggio.

Ad accogliere i neo assunti al loro primo giorno di lavoro sono stati il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore al personale Giovanna Bonanno. «Il Comune di Pisa si sta progressivamente rinnovando – ha detto il sindaco Michele Conti. I nuovi ingressi di oggi vanno ad aggiungersi ai 38 dipendenti entrati in servizio a dicembre scorso e dimostrano la nostra volontà di migliorare le attività e la qualità dei servizi dell’ente, rispondendo in modo sempre più efficiente ed efficace ai bisogni dei nostri cittadini. Alle 11 persone entrate in servizio nella giornata odierna se ne aggiungeranno altre sei che entreranno nella dotazione organica entro i primi giorni di maggio. Auguro a tutti buon lavoro».

«Con i nuovi ingressi – ha dichiarato l’assessore al personale, Giovanna Bonanno - andiamo a ricoprire ruoli importanti per la macchina comunale, competenze che saranno a servizio della cittadinanza. L’impegno dell’amministrazione è stato massimo nell’espletare i concorsi necessari nonostante le difficoltà legate a questo periodo di pandemia. Sono molto soddisfatta di aver raggiunto questo importante obiettivo, su cui come Amministrazione abbiamo investito molto e lavorato con assiduità. Ringrazio gli uffici per l’impegno e lavoro profuso e auguro buon lavoro ai neo assunti».

Il piano del personale del Comune di Pisa prevede complessivamente per il 2021 l’assunzione di 49 unità a tempo indeterminato. A queste se ne aggiungono, sempre per il 2021, 12 a tempo determinato. Con i nuovi ingressi di oggi i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Pisa sono 638. A questi se ne aggiungeranno altri 6 entro il 3 maggio, per un totale di 644.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa