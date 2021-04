Bekaert, la Regione: "Lettera a viceministra Todde per convocare tavolo al Mise"

“Scriveremo alla viceministra Alessandra Todde per rappresentare l’urgenza di riunire il tavolo Bekaert presso il Mise”. Lo dichiarano l’assessora al lavoro, Alessandra Nardini e Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani e delegato a lavoro e crisi aziendali.

La decisione di scrivere alla viceministra dello sviluppo economico con delega alle crisi aziendali, è giunta dopo aver appreso che, tra le vertenze tosane con scadenza a breve, Bekaert non è compresa tra i tavoli convocati prossimamente al Mise. Nella lettera si ricorderà infatti, precisano Nardini e Fabiani, che il 4 maggio scadono gli ammortizzatori sociali per i lavoratori rimasti in forza all’azienda di Figline Incisa Valdarno.