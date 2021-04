Cavo d'acciaio si stacca dal soffitto della galleria San Donato sull'A1: oltre 50 veicoli danneggiati

Una cinquantina di veicoli in transito sono stati danneggiati da un cavo d'acciaio che si è parzialmente staccato dal soffitto della galleria San Donato, sull'A1 in provincia di Firenze in direzione sud. L'episodio risale a qualche giorno fa, il 16 aprile scorso. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti personale di Autostrade e pattuglie della polizia stradale per i rilievi.

Il cavo, dopo essersi distaccato, sarebbe rimasto sospeso sulla corsia di marcia e i veicoli in transito l'avrebbero urtato più volte. Si registrano danni a carrozzeria e vetri. Per rimuovere il cavo d'acciaio è stato anche necessario bloccare temporaneamente il traffico in direzione sud.