In 67 a festeggiare a Firenze, maxi multa nell'appartamento a Firenze

Appartamento affollato quello in cui hanno fatto un sopralluogo gli agenti di polizia lo scorso fine settimana a Firenze. Ieri, dopo le 21, gli agenti sono intervenuti in via dell'Orcagna, zona lungarno di Ponte San Niccolò. Sul posto ben 67 persone, tra i 20 e i 30 anni, che bevevano e ballavano. Per loro è scattata la multa. L'appartamento era stato preso in affitto per la festa.

Meno gente, ma comunque tutta multata, nella festa di compleanno scoperta in via dell'Albero nella notte tra sabato e domenica. La fascia d'età dei multati era tra i 17 e i 18 anni. Tutti sanzionati con multa da 400 euro per violazione della normativa covid.