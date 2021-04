Morto Gloriano Bitossi, fece la storia della terracotta a Montelupo

Gloriano Bitossi, la storia della terracotta

È morto quest'oggi Gloriano Bitossi, un nome celebre per Samminiatello, frazione di Montelupo Fiorentino. Aveva 87 anni. È stato imprenditore e artigiano della nobile arte della terracotta, per la quale Montelupo è conosciuta in tutto il mondo. Assieme al cugino Francesco fu titolare della Bitossi Filippo & Figli, nata nel 1748, ed è stato tra i protagonisti della sapiente lavorazione artistica dell’argilla al colombino.

La sua storia di imprenditore l'aveva raccontata direttamente in questo speciale video-documentario 'Cuore d'Argilla', parlando delle tecniche e della nuova fabbrica che volle costruire assieme al cugino.

La vita di Bitossi era stata funestata da un grave lutto proprio lo scorso anno. Il figlio Filippo morì sulle Apuane durante una scalata a 56 anni, cadendo in un dirupo profondo 50 metri.