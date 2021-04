Inchiesta rifiuti, avviato l'iter per la revoca dell'incarico a Gori

La Regione Toscana avrebbe avviato la pratica per la revoca dell'incarico di capo di gabinetto della Giunta toscana a Ledo Gori, indagato dalla Dda di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti. Gori è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Le funzioni di Gori sono state sospese e attulamente si troverebbe in ferie, in attesa del tempo tecnico necessario a esperire la procedura amministrativa

Venerdì scorso il governatore della Toscana Eugenio Giani aveva già disposto che le funzioni di capo di gabinetto svolte da Ledo Gori fossero attribuite in via transitoria al direttore generale della Regione, Paolo Pantuliano.