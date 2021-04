Inchiesta rifiuti, Csa Intifada sulla 429: "Vogliamo conoscere le conseguenze ambientali"

L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha portato a conoscenza dello sversamento illegale di 8mila tonnellate di rifiuti tossici dell'industria conciaria nella costruzione dell'ultimo lotto della strada 429bis che collega il comune di Empoli a Castelfiorentino. La nostra salute collettiva, così come la qualità e il valore delle terre e delle risorse ambientali del nostro comune, sono minacciati da queste azioni devastatrici di imprenditori e politici locali senza scrupoli, in collusione con gruppi criminali.

Quello che è in gioco in questa vicenda è il futuro dignitoso degli abitanti del nostro territorio. È il momento di non stare a guardare, ma intervenire e far sentire la nostra voce. È il momento di richiedere interventi immediati per valutare la portata dei danni ambientali e per organizzare la bonifica. Chi, se non il Comune di Empoli, è l'istituzione direttamente colpita e danneggiata da questa devastazione ambientale? Invece osserviamo prese di posizioni delle istituzioni e i principali attori politici locali che in questi giorni tendono a minimizzare in maniera vergognosa e complice su questa vicenda. Non una parola sui rischi ambientali per il nostro territorio. Ci dicono di aspettare le indagini della magistratura, quando c'è di mezzo una cosa già accertata e così importante come la nostra salute. Questi discorsi ipocriti li lasciamo a loro.

Quello che ci interessa, innanzitutto, è conoscere le conseguenze ambientali e intervenire per ridurre i danni. È necessario promuovere da subito indagini ambientali e sulla salute pubblica, coinvolgendo attori accademici e istituzionali, per poi avanzare nella bonifica di questo scempio. È necessario costruire dal basso una campagna ampia e collettiva per fare pressione sulle istituzioni e gli organi competenti per tutelare la nostra salute e quella dei nostri territori. Indagine ambientale subito! Boifica subito! Costruiamo una campagna para la difesa della nostra salute e contro i devastatori del nostro territorio!

CSA Intifada / Comunità in Resistenza