Inchiesta rifiuti, FI Fucecchio: "Politica tuteli l'immagine del distretto"

Non intendiamo entrare nel merito delle questioni giudiziarie emerse in questi giorni e riportate dalla stampa in merito ai presunti reati commessi a danno dell’ambiente, allo smaltimento illecito di rifiuti nel contesto illustrato di collegamenti tra politica ed imprenditoria. La magistratura, speriamo quanto prima, accerterà i fatti e le eventuali responsabilità.

Ciò che invece ci interessa evidenziare è il danno di immagine e le ripercussioni economiche di questa sconvolgente inchiesta che rischia di travolgere l’impegno ed il lavoro delle tante imprese che hanno contribuito a creare l’eccellenza del Distretto Industriale del Cuoio del quale è parte anche il Comune di Fucecchio. La pandemia sta mettendo a durissima prova tutto il settore conciario e calzaturiero dopo anni nei quali le imprese hanno sempre cercato di lottare per fronteggiare le sfide della globalizzazione e la concorrenza spietata proveniente da altri paesi.

La conceria ed il calzaturiero sono state le nostre tradizionali industrie che hanno creato la ricchezza ed il benessere di questi territori e che hanno costituto la possibilità per tante persone di trasferirsi qui a lavorare ed iniziare una nuova vita. La politica adesso ha un unico compito: tutelare l’immagine del distretto, le aziende ed i posti di lavoro garantendo il rispetto dell’ambiente e la salubrità dei territori.

Le conseguenze del quadro di indagine che sta emergendo non devono ricadere sulle imprese e sui lavoratori, sul futuro produttivo e sullo sviluppo di quel percorso di eccellenza della qualità nella ricerca e nella formazione della manodopera: a questo proposito ci domandiamo ad esempio se i previsti finanziamenti da parte della Regione Toscana per Poteco subiranno modifiche e per questo presenteremo delle interrogazioni anche in merito ai procedimenti di finanziamento in atto relativi all'ampliamento del PO.TE.CO.

Sta alla politica, alla politica che sa bene lavorare per l’interesse pubblico reagire subito a questo disastro reputazionale e se ci saranno delle conseguenze è giusto che paghino soltanto coloro che saranno individuati come responsabili. Il mito della Toscana Felix, di una Regione dove tutto va bene e dove tutto è sempre fatto bene secondo la ormai consunta e irreale propaganda dei partiti di sinistra che governano da settanta anni, è caduto e le notizie che emergono dall’inchiesta lo stanno rivelando.

Noi crediamo che la società civile ed i tessuti sani debbano reagire e pretendere che la politica sia uno scudo impenetrabile a garanzia del lavoro, dell’ambiente, della legalità.

Fonte: FI Centrodestra Fucecchio - capogruppo Simone Testai, Sabrina Ramello consigliere comunale Fucecchio e consigliere FI Unione Empolese Valdelsa