Inchiesta rifiuti, Pieroni presenterà ricorso contro il sequestro di pc e cellulare

Il consigliere Andrea Pieroni, coinvolto nell'inchiesta della Dda di Firenze sulla gestione illecita di rifiuti in Toscana e accusato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, presenterà ricorso contro il sequestro di pc e cellulare. Pieroni è stato perquisito e su di lui sono state disposte misure cautelari. Pare che anche il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Ledo Gori, anch'esso coinvolto nell'inchiesta e accusato di corruzione per atti contrati ai doveri d'ufficio, stia valutando la possibilità di fare ricorso.