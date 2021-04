Inchiesta rifiuti, Sinistra Comune e Massarosa Domani: "La vicenda riguarda tutti"

Ci aspettiamo che sulla vicenda dei fanghi tossici delle concerie smaltiti in maniera criminale nella zona di Pioppogatto la magistratura faccia il suo corso nel minor tempo possibile.

La vicenda dello sversamento illegale delle ceneri di risulta dell’incenerimento dei fanghi di conceria del Valdarno riguarda tutti. La permeabilità dei terreni di Pioppogatto e la conseguente contaminazione della falda acquifera richiedono che l’area venga bonificata in tempi rapidissimi, ne va della salubrità del territorio e soprattutto della salute dei cittadini.

Il sindaco Coluccini ha annunciato un tavolo tecnico sulla vicenda. La questione è gravissima ed è trasversale e nell’immediato noi chiediamo al sindaco di convocare tutti i capigruppo delle forze politiche di Massarosa per riferire al consiglio comunale quanto di sua conoscenza e le azioni che intende intraprendere.

Abbiamo letto che lo sversamento dei materiali pericolosi coinvolge anche altri territori della Toscana. Come forze politiche di Massarosa abbiamo il dovere di prendere parte al processo conoscitivo e decisionale in rappresentanza dei legittimi interessi di tutti i nostri concittadini. La salute della cittadinanza ed il danno ambientale per un territorio di pregio ma fragile come il nostro richiede uno sforzo unanime e non fughe mediatiche che non portano a niente. Di fronte a questo ci saremmo aspettati che il sindaco avesse già fatto ciò che oggi siamo a richiedere con forza e vogliamo credere che ciò avvenga al più presto.

Fonte: Sinistra Comune e Massarosa Domani