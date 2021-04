Leggere in circolo, con il Pd Vinci in diretta Carlo Cottarelli

Dopo il grande successo del primo appuntamento con Leggere in circolo, che ha visto ospite il già ministro della Repubblica Luciano Violante, ecco un altro prestigioso invitato: l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani e attualmente in forze al governo Draghi, per il quale si occupa di semplificazione burocratica e della riforma della Pubblica Amministrazione.

Il Partito democratico di Vinci ha invitato il professor Cottarelli per presentare il suo ultimo libro “All'inferno e ritorno: Per la nostra rinascita sociale ed economica”, ed. Feltrinelli, attraverso il quale l’autore parla delle opportunità che possiamo cogliere dalla crisi innescata dalla pandemia e del ruolo della politica nel valorizzare le scelte economiche in maniera sostenibile da un punto di vista sociale, finanziario e ambientale.

La puntata si terrà venerdì 23 aprile alle ore 21.15 sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Vinci ed è curata dai volontari del circolo Pd di Spicchio.

“L’appuntamento di venerdì prossimo con Lettere in Circolo è il secondo organizzato dal PD di Vinci -affermano il segretario comunale del Pd di Vinci Daniele Vanni e il segretario del circolo di Spicchio Maurizio Cappelli. – Sono occasioni importanti per confrontarsi e discutere su temi di politica, economia ed attualità in un momento in cui purtroppo non possiamo organizzare eventi in presenza.”

Fonte: Pd Vinci