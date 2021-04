Lite al supermercato, in manette 44enne a Signa

Dopo una lite in un supermercato a Signa, un 44enne è stato arrestato. È successo ieri, domenica 18 aprile, in via dei Colli. Un carabiniere libero dal servizio stava facendo spesa quando ha notato la rissa: si è messo in mezzo e ha bloccato l'aggressore, il quale ha provato a scappare subito dopo. Fermato, si è rifiutato di dire le proprie generalità e ha mostrato subito un atteggiamento ostile. Per il militare sono arrivati i rinforzi, ma il 44enne ha comunque opposto resistenza. L'uomo, di origini romene e colpito da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.