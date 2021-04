MMAB, riaperte le sale lettura

Da sabato 17 aprile i comuni della Città Metropolitana di Firenze e quindi anche il comune di Montelupo è passato da zona rossa a zona arancione.

Il MMAB di Montelupo può quindi riaprire le porte delle sale lettura agli studenti: da lunedì 19 aprile si torna a studiare nei locali della Biblioteca.

Il servizio di prestito e restituzione non si è mai interrotto e proseguirà senza variazioni di orari e modalità: prenotazione obbligatoria (per telefono, per mail oppure tramite Affluences) dell’appuntamento sia per il prestito che per la restituzione negli orari di apertura del MMAB.

Per quanto riguarda l’accesso alle sale lettura, resterà lo stesso orario di apertura: dalle 14.00 alle 19.00 il lunedì e dalle 10.00 alle 19.00 dal martedì al sabato. Per accedere è obbligatoria la prenotazione che è possibile fare per telefono (0571-1590353), per e-mail a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure attraverso il sistema di gestione Affluences, disponibile sia in versione desktop per pc all’indirizzo https://affluences.com/mmab-1 oppure in versione APP scaricabile da Google Play o da Apple Store. Le fasce orarie sono due, una mattutina e una pomeridiana, ed è necessario presentarsi al bancone qualche minuto prima della prenotazione e comunque non oltre 60 minuti dall’orario di inizio della prenotazione stessa.

Nel frattempo continua l’offerta di promozione alla lettura e intrattenimento per grandi e piccini con il programma quotidiano del “MMABedì” sulla pagina Facebook del MMAB e la pubblicazione di recensioni dei cittadini sul blog della Biblioteca con il progetto “Monteloop”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa