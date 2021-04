Prime due giornate della Poule Promozione, le sfide per l'Abc Solettificio Manetti

Sarà la Pielle Livorno la prima avversaria dell’Abc Solettificio Manetti nella Poule Promozione del campionato di C Gold. La prima giornata vedrà infatti i ragazzi di Paolo Betti scendere in campo domenica 25 aprile a Livorno, per poi ricevere l’Olimpia Legnaia sabato 1 maggio.

Per il momento sono ufficiali soltanto le prime due giornate, mentre il calendario definitivo della seconda fase sarà pubblicato venerdì 23 aprile. Saranno comunque Pielle Livorno, Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Spezia Basket e Pallacanestro Agliana le avversarie dei gialloblu.

FORMULA

La formula, modificata rispetto a quella iniziale, prevede un girone all’italiana con gare di andata e ritorno al termine del quale la prima classificata sarà direttamente promossa in serie B, le squadre classificate dal 2° al 5° posto effettueranno un unico turno di playoff (le due vincenti saranno ammesse agli spareggi interregionali) mentre la 6° classificata non effettuerà nessun ulteriore incontro.

Fonte: Abc Castelfiorentino/Basket Castelfiorentino/Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa