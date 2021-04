Rette e open day, novità da 'Il Bruco' di Castelfranco

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha previsto delle agevolazioni straordinarie che tengono conto della chiusura del Nido d’infanzia comunale Il Bruco per le settimane comprese tra il 15 marzo ed il 6 Aprile 2021, a causa della situazione di emergenza sanitaria.

È prevista una riduzione delle rette di compartecipazione dei servizi educativi per la prima infanzia per il mese di marzo pari al 50%, per il mese di aprile pari ai 3 giorni di chiusura effettivi.

“Tale intervento è un atto doveroso che cerca vuol garantire da un lato l'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia ai bambini frequentanti l'anno educativo 2020/2021, e dall’altro sostenere le famiglie per la spesa che devono affrontare in un momento di forte difficoltà economica”, ha commentato il sindaco Gabriele Toti.

Open day a Il Bruco

In occasione dell’apertura delle iscrizioni dal 3 maggio al 6 giugno per l’anno educativo 2021/2022 il Nido d’Infanzia Comunale “il Bruco” si apre a tutte le famiglie interessate attraverso alcune possibilità.

Sarà possibile prenotare una visita del servizio in presenza nelle mattine di sabato 24 aprile oppure sabato 15 maggio.

Un’occasione per visitare gli spazi del servizio e dialogare con le educatrici.

Dopo ogni visita, calendarizzate ad orari scaglionati per ciascuna famiglia interessata, sono garantite le procedure di sanificazione degli spazi. Non è possibile portare con sé i bambini.

Oltre agli open day in presenza, è anche possibile approfondire il progetto educativo attraverso un incontro online con le educatrici sulla piattaforma Google Meet: giovedì 6 maggio ore 18.00 – 19.30.

Durante l’incontro le famiglie avranno l’opportunità di conoscere gli spazi e la progettualità pedagogica del servizio, gli aspetti organizzativi ed educativi, nonché approfondire o porre domande e interrogativi direttamente alle educatrici.

Sia per partecipare alle visite del servizio sia all’incontro online è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo email ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it oppure telefonando al 0571-487233-0571-487234.

