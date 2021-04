Rifiuti conciari nei terreni, FdI chiede verifiche a Pontedera e in Valdera

Nel corso del periodo compreso tra il 2000 e il 2020, è presumibile che nei nostri territori comunali siano stati smaltiti fanghi in terreni agricoli e ci siano stati anche spandimenti di terra in aree edificabili e/o di completamento.

Alla luce della maxi inchiesta sui reati ambientali e gli sversamenti illegali degli scarti del comparto conciario di Santa Croce Sull’Arno, abbiamo presentato un’interrogazione: chiediamo al sindaco di verificare se parte dei rifiuti pericolosi delle concerie possano essere stati riversati anche nei terreni presenti nei Comuni di Pontedera, Lajatico, Capannoli e Terricciola. Infatti, non ci sono soltanto le 8mila tonnellate di rifiuti pericolosi interrati sotto l’asfalto della strada regionale 429, tra Empoli e Castelfiorentino. Il cosiddetto keu, il materiale derivato dalla combustione degli scarti del distretto del cuoio, secondo l’accusa, sarebbe finito in giro per mezza Toscana.

L’amministrazione deve quindi predisporre una serie di controlli approfonditi, per stabilire la provenienza dei fanghi utilizzati sul territorio comunale e verificare che i terreni non risultino inquinati.

Fratelli d'Italia Valdera