Un kit 'Lucca Comics' per i ragazzi in quarantena: l'iniziativa di Decimo Pianeta di Certaldo e Prociv Castelfiorentino

L’iniziativa nasce dalla fumetteria Decimo Pianeta di Certaldo. Un modo per alleggerire le giornate dei ragazzi che colpiti dalla quarantena devono trovare il modo di passare il loro tempo, e cosa c’è di meglio della lettura e del divertimento più ludico e semplice che non siano computer e playstation.

La fumetteria Decimo Pianeta ha così predisposto delle speciali “bag”, già utilizzate durante “Lucca Changes” cioè la versione a distanza del noto Lucca Comics 2020, all’interno i ragazzi potranno trovare fumetti di vario genere, di cui alcuni in tirature molto particolare, giochi di carte, gadget ed altro materiale che potrà far passare un po' del tempo ai ragazzi riscoprendo la lettura ed il gioco.

Andrea Bartalucci (Decimo Pianeta):

“Abbiamo accolto un'idea dell'associazione Lucca Crea, che si occupa dell'organizzazione di Lucca Comics & Games. L'edizione 2020 si è svolta in modo delocalizzato coinvolgendo centinaia di negozi italiani per evitare spostamenti di massa e assembramenti. Tra le molte iniziative venne creata una “bag” con materiale promozionale e novità editoriali. La bag veniva venduta insieme al biglietto per partecipare agli eventi virtuali. Oggi verrà omaggiata alle associazioni più attive sul territorio per raggiungere più ragazzi possibili. Abbiamo così pensato alla Prociv-Arci di Castelfiorentino, nella persona di Marco Cappellini con il quale abbiamo collaborato in passato per manifestazioni locali come Games & Games e Castello Comix. Speriamo sia un omaggio gradito che trovi il favore di tanti giovani lettori.”

Marco Cappellini, Presidente della Protezione Civile PROCIV-Arci di Castelfiorentino, “ho subito accolto la proposta della fumetteria di Certaldo che conosco personalmente da anni. Il poter fornire del materiale per passare il tempo della quarantena è un’idea molto bella ed anche duplice poiché oltre a trovare svaghi diversi dal computer i ragazzi possono riscoprire il piacere della lettura e perché no, appassionarsi, se non lo fossero, al mondo variegato del fumetto. Sono attività come queste che rientrano a pieno in quella che è la concezione del concetto di “resilienza”, il saper affrontare le avversità mettendo ognuno qualcosa per riuscire a superarle nel

migliore dei modi. Il pensare alla fascia dei ragazzi, degli adolescenti è un fattore molto rilevante nella strategia di superamento della pandemia ed è giusto pensare anche a loro nel possibile.

Ringrazio da parte mia e di tutta l’associazione lo staff del Decimo Pianeta per la proposta che ci hanno rivolto e per la grande sensibilità che hanno sempre dimostrato su temi importanti come quello del mondo dei più giovani.”

La distribuzione avverrà fino ad esaurimento del materiale a quei ragazzi che risulteranno positivi e verranno consegnati insieme ai sacchi rossi per la raccolta dei rifiuti covid che viene svolta dai volontari della protezione civile castellana.