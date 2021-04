Una storia che dura da oltre 800 anni: una pergamena ricorda le origini di Montaione

Montaione celebra il suo anniversario, il 20 aprile del 1220 infatti nacque il castello del borgo secondo il documento più antico, presente in originale nella biblioteca comunale di Orvieto e la cui copia è giunta anche in Valdelsa.

Il sindaco Paolo Pomponi ha voluto ricordare che da ieri 4 totem sono stati installati in Piazza della Repubblica, nella Piazzetta della Biblioteca, alla terrazza panoramica del Monumento e in Municipio per celebrare l'importante ricorrenza. Lo 'scarto' di un anno è dovuto al coronavirus che ha rimandato tutti gli eventi pubblici.

In più una copia identica all’originale della pergamena è stata collocata nella nostra Sala del Consiglio.

I dodici Montaionesi protagonisti dell’atto (con cui cedevano in usufrutto i loro immobili a chi avesse accettato di trasferirsi nel nuovo castello e avesse contribuito al completamento della cinta muraria) furono:

Orlandino e Bernardo del fu Barone (qualificati come “domini” in riconoscimento della loro nobiltà),

Gentile fu Paltuinieri,

Guglielmo Spada,

Angelerio fu Berardino,

Bonaccorso fu Novellone,

Bonaccorso fu Benno,

Ugolino fu Martino,

Giacomo fu Bolgarino,

Arnaldo,

Tancredi,

Boldrone.