Andrea Falaschi, dalla macelleria in libreria: ecco 'L'imbroglio di carta'

C'è un macellaio a San Miniato che, quando si sveste il grembiule e viene via da dietro il bancone, si mette a scrivere libri. Si chiama Andrea Falaschi e ha da poco dato alle stampa L'imbroglio di carta.

Stampato in tipografia a La Grafica Pisana, L'imbroglio di carta è un catalogo di manifesti cinematografici, la grande passione di Falaschi. Circa centotrenta manifesti da I Goonies a Michelangelo Antonioni, passando per chicche rare scovate tra mercatini e giri intorno al mondo. "Uno addirittura a cento miglia da Houston" ha rivelato lo stesso Falaschi.

Molti lo conoscono per l'attività di famiglia - la quasi centenaria macelleria in via Conti a San Miniato -, ma Andrea Falaschi è anche altro. Oltre a essere un appassionato di cinema, è anche un collezionista e, da qualche settimana, pure uno scrupoloso curatore.

"Il mio è un omaggio all'evoluzione grafica da come è a come era, è una specie di viaggio indietro nel tempo attraverso la mia collezione privata, collezionata durante i miei viaggi" ha spiegato Falaschi, che ha aggiunto: "La mia è una passione che ho deciso di illustrare. Lo abbiamo fatto in maniera differente, perché non è un lavoro che ho fatto da solo".

Sono diversi i collaboratori e le collaboratrici, sia per le foto sia per gli scritti che si trovano - in italiano e in inglese - nelle varie parti del libro: "Per me è stato un bel lavoro anche fare da collante per tutto, è stata una bella esperienza".

Andrea Falaschi parlerà del suo libro anche a Leggerissimo lunedì 26 aprile, ma intanto si può trovare L'imbroglio di carta sia in libreria (alla Barbagianni di San Miniato, prossimamente alla Cuentame a Empoli), sia tra una salsiccia e una bistecca alla Macelleria Falaschi.

Gianmarco Lotti