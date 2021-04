Barberino Tavarnelle, SCE: "Superare la forte carenza di connessioni telematiche"

La pandemia che ci ha colpito ha messo a nudo i problemi e le profonde carenze strutturali del nostro Paesesu servizi essenziali quali sanità , scuola , trasporti, trasporti, etc. . Questi problemi sono ovviamente presenti anche sul nostro territorio . Sentiamo fortemente l’esigenza di mettere in ben evidenza le pesanti carenze e disservizi delle connessioni telefoniche e telematiche in gran parte del nostro territorio. Carenze che generano enormi disagi, complicano la vita alle persone, agli studenti con la didattica a distanza, creano danni sia alle imprese che lavorano e commerciano sempre di più on linee sia ai lavoratori che utilizzano sempre di più lo smart working .Abbiamo rilevato e ci sono state segnalate situazioni di grandi carenze e disservizi presenti sia nei centri urbani che nelle frazioni più piccole. Il disservizio è però particolarmente presente subito fuori dell’abitato dove gli impianti –centrali e reti –sono vecchie vetusti e si naviga con frequenti connessioni a molto deboli nell’ordine di 2/3Mbps (megabit per secondo ). Dove invece è arrivata la connessione con fibra si garantiscono circa 40/50 Mbps .

In alcuni centri urbani, Sambuca e San Donato, e' anche possibile che una via sia dotata di fibra e una altra no. Chi può cerca di arrangiarsi ricorrendo ad altri fornitori ,es. Eolo, chi non può e' nei guai .Questa situazione non è più tollerabile, nell’era della conoscenza dell’informazione, del 5G , queste carenze devono essere superate e quindi riteniamo indispensabile che le Società di gestione, in particolare la società Telecom Italia proprietaria delle reti fisse e sicuramente con la gran parte delle utenze servite, intervengano al più presto con gli indispensabili investimenti di ammodernamento tecnologico su reti, linee centrali, e quant’altro necessario . Gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche sono stati infatti anche inclusi nel decreto “Cura Italia”che all’art. 82 invita gli operatori telefonici a garantire e potenziare la qualità dei servizi.Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia uno degli assi principali è proprio nel superamento delle carenze digitali e di connessioni telematiche.

La stessa Unione Europea ha inserito fra i propri obiettivi strategici la “ via europea per il decennio digitale" :connettività di almeno 1 Gbps per scuole, biblioteche e uffici pubblici;connettività di almeno 100 Mbps per tutte le famiglie europee.Vogliamo portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale questa carenza di una infrastruttura fondamentale , di un “bene comune “. Per questo presenteremo attraverso i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale una mozione che chiederà un impegno specifico del Sindaco e della Giunta indirizzato alla realizzazione di un censimento di tutte le situazioni presenti nel territorio comunale che hanno problemi di connessione e inoltre si attivino presso i Gestori , perché siano fatti tutti gli interventi necessari per garantire un servizio adeguato diffuso su tutto il territorio .

SCE Barberino Tavarnelle