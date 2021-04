Contagi 20 aprile, continuano a scendere

Contagi 20 aprile. I nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi). Sono questi i dati resi noti dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in anticipo rispetto al bollettino quotidiano della Regione che pubblicato nelle prossime ore. Rispetto a ieri si registra un calo dei nuovi positivi, confermando il trend degli ultimi giorni. Il presidente Giani ha reso noti anche i numeri dei vaccinati in Toscana che raggiungono quota 1.015.018.