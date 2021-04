Giornata Mondiale della Terra: da oggi il percorso di avvcinamento al webinar su 'L’Arno che verrà'

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, insieme ad ANBI e ANCI Toscana e ai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno ha organizzato per il 22 aprile (ore 9.30) il webinar “L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro Fiume nella Giornata Mondiale della Terra”, per dare ufficialmente il via ai lavori de “Un patto per l’Arno”. Il Contratto di Fiume abbraccia l’intera asta fluviale del grande corso d’acqua toscano per raccogliere e valorizzare le iniziative green attorno all'Arno. Ad aderire, oltre all’Autorità di Bacino, i tre Consorzi di Bonifica che operano lungo l’asta (CB2 Alto Valdarno, CB3 Medio Valdarno e CB4 Basso Valdarno), Anci Toscana e 49 Comuni (tutti i rivieraschi più alcuni limitrofi al fiume).

Precedono l’evento quattro webinar tematici in programma oggi, 20 aprile (ore 9.30 “Arno tra scienza, arte e turismo” e ore 11.30 “Arno partecipato e da vivere: iniziative e progetti”) e il 21 aprile (ore 9.30 “Arno Pulito: ambiente fluviale, agricoltura e altre attività umane, qualità” e ore 11.30 “Arno Sicuro: troppa acqua, poca acqua”).

Il webinar “L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro Fiume nella Giornata Mondiale della Terra” (22 aprile, ore 9.30) si aprirà con il saluto delle istituzioni. È stato invitato il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Interverranno in apertura l’onorevole Chiara Braga della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Francesco Vincenzi presidente di ANBI, Monia Monni assessora regionale all’ambiente per la Toscana, Massimo Lucchesi segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Marco Bottino presidente di ANBI Toscana, Matteo Biffoni presidente di ANCI Toscana.

Protezione civile, manutenzione e riqualificazione partecipata dei territori fluviali, ambiente, volontariato, ricerca, processi di governance per la riduzione dei rischi ambientali, e ancora energie rinnovabili, acqua e agricoltura, turismo, scienza, navigabilità, pesca, canottaggio e ciclovie, recupero plastiche, tutela ecosistemi fluviali. Sono queste alcune delle numerose tematiche che verranno messe sul tavolo per avviare un confronto tra tutti gli enti e gli stakeholder e che saranno oggetto di un fitto programma di eventi e di incontri più territoriali organizzati nell’arco dei prossimi mesi.

Di tutto questo verrà presentata un’anticipazione il 22 aprile nella sessione “Un cantiere di idee e progetti. Per un Arno sicuro, pulito, da vivere e da promuovere” (ore 10.30). Nell’occasione, i Consorzi presenteranno i primi progetti da mettere in campo. Parteciperanno Serena Stefani presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vice presidente Anbi Toscana, Marco Bottino presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e di Anbi Toscana e Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Le conclusioni (ore 12) saranno affidate a Massimo Lucchesi Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Marco Bottino presidente di ANBI Toscana, Monia Monni assessora regionale all’ambiente per la Toscana, Stefania Saccardi vicepresidente della Regione Toscana, Massimo Bastiani coordinatore del Tavolo nazionale dei contratti di fiume, Fausto Guzzetti direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile.

Collegamenti per i webinar

20 aprile, ore 9.30: https://us02web.zoom.us/j/88975013540?pwd=QytNVW9UNFRoNU80YTg5RVdZQXNvUT09#success

20 aprile, ore 11.30: https://us02web.zoom.us/j/81945552400?pwd=b3VjSDlPK1lkZlZJWHBiNGQzbXNOQT09#success

21 aprile, ore 9.30:

https://us02web.zoom.us/j/88975013540?pwd=QytNVW9UNFRoNU80YTg5RVdZQXNvUT09#success

21 aprile, ore 11.30:

https://us02web.zoom.us/j/81945552400?pwd=b3VjSDlPK1lkZlZJWHBiNGQzbXNOQT09#success

L’elenco dei 49 Comuni aderenti al Patto per l’Arno

Comprensorio CB2: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Figline e Incisa, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pelago, Poppi, Pratovecchio Stia, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Montemignaio, Talla.

Comprensorio CB3: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Carmignano, Empoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Scandicci, Signa.

Comprensorio CB4: Calcinaia, Capraia e Limite, Cascina, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montopoli in Valdarno, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Vinci.