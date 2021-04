L'Use Computer Gross prova a saltare l'ostacolo Omegna

E' un banco di prova impegnativo, quello che mercoledì nel turno infrasettimanale, attende l'Use Computer Gross. La squadra di coach Corbinelli riceve infatti la visita della Paffoni Fulgor Omegna (palla a due ore 18, arbitri Venturini di Lucca e Fabiani di Livorno), ormai da anni una delle 'big' del campionato. L'Use Computer Gross ci arriva sulle ali di una doppia vittoria ed è proprio dall'ultima colta sabato ad Oleggio che parte la riflessione sul momento da parte del tecnico biancorosso. "I ragazzi hanno giocato un'ottima partita - spiega Corbinelli - così come con Cesena, sono stati soprattutto bravi a mantenere la stessa intensità per tutti e 40 i minuti di gioco. Se proprio volessimo trovare una pecca forse non siamo rientrati dallo spogliatoio al massimo, ma non posso certo dire che si sia trattato di un brutto inizio. Io non amo molto le statistiche, ma c'è un dato che è molto importante, ovvero le tante palle recuperate da parte nostra che dimostrano come la squadra abbia difeso bene. Su questo abbiamo costruito la vittoria contro una squadra che, mi piace ricordarlo, tre giorni prima aveva sfiorato il successo a Livorno. Quindi non posso che dire bravi ai ragazzi, gran partita".

Ed ora Omegna, cliente a dir poco scomodo. "Una delle prime della classe - prosegue - una società che, ormai da anni, cerca il salto di categoria grazie ad organici importanti. Noi ci arriviamo carichi e proveremo a mettere loro i bastoni fra le ruote perchè sarebbero due punti fondamentali. Omegna non gioca da tempo e questo, se da un lato le ha permesso di preparare al meglio questa gara, dall'altro ci consente di presentarci in campo con più ritmo partita nelle gambe. Una cosa che dobbiamo far valere perchè, per portarla a casa, servirà una prestazione sopra le righe da parte nostra".

Guidata da un allenatore del valore di Marco Andreazza, Omegna ha un organico di valore assoluto nel quale figura anche l'empolese ex Use, Guido Scali. E' a quota 22 punti ma ha due partite da recuperare che potrebbero consentirle di fare un ulteriore passo in avanti. Proprio con la maglia targata Paffoni, ha giocato per due stagioni Francesco Villa, attuale play della Computer Gross.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa