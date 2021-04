Modifiche al pagamento della TARI a Pontedera: riduzioni per famiglie mono-genitoriali

Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato alcune modifiche al regolamento TARI per introdurre alcune agevolazioni di carattere sociale che si aggiungono a quelle importanti e diversificate messe in campo con il pacchetto Open Pontedera a sostegno del nostro tessuto commerciale nel contrasto agli effetti pesanti e negativi causati dall’emergenza covid-19.

La novità di maggior rilievo prevede la riduzione per le famiglie mono-genitoriali con figli minori a carico dando seguito ad una linea di intervento inserita nel nostro programma elettorale: riguarda in larga misura donne sole con figli, che ad oggi sono la componente della popolazione più colpita dalla crisi. In questo caso la riduzione sarà del 30% con almeno un figlio minore e ISEE di 12.000 euro, del 50% se il numero dei figli sia maggiore di 3. Una operazione di solidarietà e di vicinanza della comunità a situazioni fragili e complicate che non incide sulle tariffe.

Ricordiamo infatti che gli enti locali hanno un margine di intervento limitato sulla definizione della TARI e per legge ogni agevolazione introdotta impatta sul quadro tariffario dell’intera platea dei cittadini: tant’è che le richieste della destra di ridurre la TARI alle attività commerciali in base al fatturato avrebbe finito per aumentare automaticamente la bolletta di tutte le famiglie di Pontedera.

Su questo importante fronte riteniamo invece che sia indispensabile una presa di posizione del governo nazionale che, con i vari decreti sostegni, “sostenga” davvero le attività commerciali e gli enti locali con risorse certe, adeguate e tempestive al servizio delle tante attività economiche che si trovano in grave difficoltà.

Nel provvedimento approvato sono poi state prorogate le date di pagamento delle prime due rate TARI per l’anno 2021.

Sappiamo che questi interventi che abbiamo messo in campo non risolveranno le difficoltà complessive che i cittadini e le imprese stanno vivendo, ma abbiamo ritenuto necessario dare un segnale in questa direzione.

Purtroppo ancora una volta le forze di minoranza, scegliendo la strada consueta della strumentalizzazione politica, hanno perso l’occasione di condividere l’adozione di interventi sostenibili e concreti in favore delle nostre famiglie più in difficoltà.

Fonte: PD, Pontedera in Comune, Corricon, Progetto Pontedera